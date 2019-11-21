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أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:48 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية فرنسية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من نظيره الترجي الرياضي التونسي بشأن مكان السوبر الإفريقي.

 

مرتضى منصور يحاول إقناع الترجي بعد خوض السوبر في قطر

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم بشكل رسمي عن إقامة السوبر الإفريقي الذي يجمع الزمالك المصري بنظيره الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير القادم في الدوحة القطرية.

 

رئيس الزمالك يحذر من خوض السوبر في قطر

وكان مرتضى منصور حذر في وقت سابق من إقامة السوبر الإفريقي في قطر ، مشيرا إلى أنه لن يذهب لخوض اللقاء في العاصمة الدوحة مهما كلفه الأمر من خسائر، لكن الاتحاد الإفريقي أصدر بيانا رسميا أكد فيه إقامة السوبر كما كان في النسخة الماضية.

 

وكشفت "فرانس فوتبول"، الشهيرة أن مرتضى منصور تواصل مع مسئولي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، من أجل توحيد موقفه مع القلعة البيضاء بعدم خوض السوبر على أرض قطر.

 

وذكرت أن مرتضى منصور يحاول جاهدا إقناع مسئولي الترجي بعدم خوض السوبر الإفريقي في الدوحة، وهو الأمر الذي لم يتضح بعد هل سيتفق الفريق التونسي مع إدارة الزمالك أما أن الأمر سيكون من طرف واحد.

 

ويدخل الزمالك مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطلا للكونفيدرالية بعد حصد اللقب القاري للمرة الأولى على حساب نهضة بركان المغربي، بينما نجحت كتيبة معين الشعباني في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التفوق على نظيره الوداد البيضاوي المغربي.

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