بعد إعلانه موعد هلاك العرب.. توفيق عكاشة: "الحسبة جت غلط"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الموعد الدقيق لما سيتعرض له العرب من أزمات هو 2021، معقبًا: "أقسم بالذي خلقني أنا عارف أن أجهزة الاستخبارات في الدول العربية لن تأخذ من كلامي ربع كلمة".



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه رغم تحذيره من خطورة المرحلة المقبلة إلا أن العرب لا يهتمون، وينشغلون بملذاتهم، منوهًا بأن خطة تدمير العرب بدأت من سبتمبر 2001، وتستهدف القضاء على 40% من العرب.



أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، أنه أخطأ في تقييمه بشأن أن أول مراحل هلاك العرب، وانطلاق الحرب العالمية الثالثة ستبدأ في منتصف 2020، معقبا: "الحسبة جت غلط"، حيث أنه منذ 6 أيام وهو يعكف على ضبط الحسابات ليتأكد من التاريخ، حيث استعان بالحسابات السبعينية.