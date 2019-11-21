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طبيب يكشف حقيقة زراعة العصب في الأسنان (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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اسنان
اسنان
كساب أحمد
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قال الدكتور نور الدين مصطفى، طبيب أسنان، إنه لا يوجد شيء يسمى زرع العصب في الأسنان، معقبًا: "لما سمعت الموضوع دا، فضلت أضحك جدًا، مفيش حاجة اسمها كده".

وتابع طبيب الاسنان، خلال حواره مع الإعلامية رضوى الشربين، على فضائية "cbcسفرة"، مساء الخميس، أن هناك امكانية لزرع سِنة، لكن لا يوجد شيء يسمى بزرع العصب، معقبًا: " زراعة العصب حاجة لسه ما تخلقتش، لو في طبيب أسنان زرع عصب هديه مليون جنيه، ممكن يكون في زرع عصب كمان 20 سنة".

ولفت إلى أن أي أسنان يتم خلعها يتم إزالة العصب معها، وبعد ذلك هناك امكانية لزراعة سِنة جديدة، وعند الحشو يتم إزالة العصب من القنوات الموجودة، داخل السِنة وملائها بمادة معينة بعد تعقيمها.

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طبيب أسنان زرع العصب القنوات الموجودة الحشو إزالة العصب

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