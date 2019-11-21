الغزل والنسيج: الصناعة دخلت الإنعاش بدعم من القيادة السياسية



وأشار خلال حواره ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن العهود السابقة لم تولي اهتمام للقطن المصري حتى دخلت صناعة الغزل والنسيج الإنعاش، منوها بأن القيادة السياسية الحالية إهتمت بصناعة الغزل والنسيج.



وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت تهتم بهذا المجال من خلال إسناد مهمة تطوير 32 شركة في هذا القطاع لأحد المكاتب العالمية، مؤكدا أن هناك جهات تتضافر الآن من أجل النهوض بهذا القطاع، مؤكدا أن ملف صناعة الغزل والنسيج على طاولة اهتمام الرئيس السيسي.



قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن صناعة النسيج في مصر كانت رائدة على مستوى العالم منذ السبعينات حتى 1994، وذلك بصدور قانون تحرير بيع القطن المصري، حيث أصبح كسعلة الطماطم تباع وتشترى.