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الاسكواش يكشف تفاصيل بطولة الزهور الدولية في مؤتمر صحفي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد المصرى للإسكواش برئاسة عاصم خليفة تفاصيل تنظيم بطولة الزهور المفتوحة للاسكواش التى سوف تنطلق على ملاعب نادى الزهور  بمدينة نصر خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم على هامش بطولة الجمهورية التى يستضيفها نادى الزهور للعام الثانى على التوالى بمشاركة  840 لاعبا يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة. 

حضر المؤتمر الصحفى المستشار ايهاب الشريطى نائب رئيس النادى والمهندس ايمن بيرم عضو مجلس الإدارة وطاهر صالح المدير التنفيذي وأحمد الليثى مدير النشاط الرياضي.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن اسناد تنظيم البطولة لناديه للعام الثانى على التوالى تعد ثقة كبيرة من مسئولى الاتحاد فى قدرات نادى الزهور التنظيمية بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتاها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

شدد الدمرداش على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى العهود السابقة.

فى المقابل عبر عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش عن سعادته وفخره باستضافة نادى الزهور لأنشطة الاتحاد لما يتميز به النادى من قدرات وكفاءات هائلة تستطيع إنجاح الاحداث الرياضية.
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