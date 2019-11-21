"مكافحة الإدمان": أعراض انسحاب المخدر في الافلام مبالغ فيه





قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن هناك فرق بين التعاطي والإدمان، حيث هناك أنواع من التعاطي، أشهرها التعاطي بالمناسبة وهو أن يتناول الشخص مخدر في المناسبات.وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن التعاطي أول سكة للإدمان، والمدمن لا يمكنه أن يرجع ويعود متعاطي، لافتًا إلى أن الإدمان قد يكون لمخدرات، أو إنترنت، منوها بأن أعراض انسحاب المخدر من جسم المتعاطي والتي تظهر في الأفلام مبالغ فيها.وأكد أن علاج الإدمان متاح وسهل وبالمجان من قبل صندوق علاج ومكافحة الإدمان، وفي سرية تامة، حيث يمكن للمدمن أن يتصل على الخط الساخن للصندوق على الرقم 16023، ويتم توجيهه قرب مركز له وعددهم 23 مركز على مستوى الجمهورية.