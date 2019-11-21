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تعرف على قائمة أفضل 100 لاعب ومدرب في العالم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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أعلنت شبكة "ESPN" العالمية قائمة تضم أفضل 100 لاعب ومدرب في العالم خلال عام 2019، وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الريدز خلال العام الحالي وتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما تواجد في قائمة أفضل المدربين في العالم خلال العام الحالي، المدرب الجزائري جمال بلماضي، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر.

وجاءت قائمة أفضل 100 لاعب ومدرب في العالم كالتالي:-

- أفضل حراس المرمي:

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس أمستردام)، الإسباني دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير)، الإسباني كيبا أريزابالاجا (تشيلسي)، البولندي فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)، الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)، السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول). 

- أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن:

آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، الإنجليزي كيران تريبيه (أتلتيكو مدريد)، البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، البرازيلي داني ألفيس (نادي ساو باولو)، الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي)، الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد)، الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البرتغالي ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي). 

- أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيسر:

الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام)، الصربي ألكسندر كولاروف (روما)، الإسباني أليكس جريمالدو (بنفيكا)، الفرنسي فيرلان ميندي (ريال مدريد)، لوكاس ديني (إيفرتون)، الفرنسي لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ)، البرازيلي أليكس ساندرو (يوفنتوس)، الإسباني جوردي ألبا (برشلونة)، النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)، الاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول). 

- أفضل لاعبي محور الدفاع:

السلوفاكي ميلان سكرينيار (إنتر ميلان)، الأورجوياني خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، ماركينوس (باريس سان جيرمان)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإيطالي جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الفرنسي إيميرك لابورت (مانشستر سيتي)، الهولندي ماتايس دي ليخت (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول). 

- أفضل لاعبو الإرتكاز:
الإسباني ساؤول نيجيز (أتلتيكو مدريد)، الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" (مانشستر سيتي)، البوسني ميراليم بيانيتش (يوفنتوس)، البرازيلي فابينيو (ليفربول)، البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد)، البرازيلي فرناندينيو (مانشستر سيتي)، الإسباني سيرجيو بوسكيتش (برشلونة)، الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة)، الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي). 

- أفضل لاعبو الوسط الهجومي:
البرتغالي برونو فيرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، الأرجنتيني إيفر بانيغا (إشبيلية)، الألماني كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، الإسباني كوكي (أتلتيكو مدريد)، الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، الدنماركي كريستيان إريكسون (توتنهام)، الإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي). 

- أفضل الأجنحة :
البرازيلي إيفرتون (غريميو)، الألماني لوروا سانيه (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيريس (أياكس أمستردام)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، الألماني ماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)، الإنكليزي جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، البلجيكي إيدين هازار (ريال مدريد)، السنغالي ساديو مانيه (ليفربول)، الإنكليزي رحيم ستيرليغ (مانشستر سيتي). 

- أفضل المهاجمين (متأخرين):
الصربي دوشان تاديتش (أياكس أمستردام)، البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، الغابوني بيار إيميرك أوباميانغ (أرسنال)، الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة)، البرازيلي فيرمينو (ليفربول)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة). 

- أفضل المهاجمين (رأس حربة):

فابيو كوالياريلا (سمبدوريا)، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الفرنسي ألكسندر لاكازيت (أرسنال)، الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا)، الأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، الإنكليزي هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي). 

المدربين: 

الإيطالي ماوريسيو ساري (يوفنتوس)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو (ريفر بلايت)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (نابولي)، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، الهولندي إيريك تان هاغ (أياكس أمستردام)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول).
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول بلماضي

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