تركيا تجرى دوريات مشتركة مع روسيا للتجسس على الأكراد

تقوم تركيا بإجراء دوريات مشتركة مع روسيا في شمال سوريا لجمع معلومات عن القوات الكردية في المنطقة لشن هجمات في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة نيزافيسمايا جازيتا الروسية اليومية نقلاً عن خبير عسكري.

فقد بدأت الدوريات المشتركة في شمال سوريا هذا الشهر بعد اتفاق تركيا وروسيا على اتفاق لسحب وحدات حماية الشعب الكردي على بعد 30 كم جنوبًا من الأراضي على طول الحدود التركية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الخبير العسكري العقيد شامل غارييف قوله لنزافيسيمايا جازيتا: "تم تدريب جميع القوات التركية المنتشرة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا ليس كثيرًا على أداء مهام الشرطة، بل على إدارة الحروب".

وأضاف، غارييف " كل يوم، يقومون بإجراء استطلاع جوي للمنطقة وتساعدهم الدوريات المشتركة في الحصول على معلومات حول مواقع المقاتلين الأكراد والقوات الديمقراطية السورية وذلك لشن هجمات في وقت لاحق عليهم".

فقد اتهمت كل من تركيا والقوات الكردية السورية مرارًا وتكرارًا بالفشل في الالتزام بالهدنة ، المعلنة تسهيل الانسحاب.

تشكل قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية في سوريا.