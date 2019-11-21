Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تجرى دوريات مشتركة مع روسيا للتجسس على الأكراد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

تقوم تركيا بإجراء دوريات مشتركة مع روسيا في شمال سوريا لجمع معلومات عن القوات الكردية في المنطقة لشن هجمات في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة نيزافيسمايا جازيتا الروسية اليومية نقلاً عن خبير عسكري.

فقد بدأت الدوريات المشتركة في شمال سوريا هذا الشهر بعد اتفاق تركيا وروسيا على اتفاق لسحب وحدات حماية الشعب الكردي على بعد 30 كم جنوبًا من الأراضي على طول الحدود التركية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الخبير العسكري العقيد شامل غارييف قوله لنزافيسيمايا جازيتا: "تم تدريب جميع القوات التركية المنتشرة في المنطقة الآمنة في شمال سوريا ليس كثيرًا على أداء مهام الشرطة، بل على إدارة الحروب".

وأضاف، غارييف " كل يوم، يقومون بإجراء استطلاع جوي للمنطقة وتساعدهم الدوريات المشتركة في الحصول على معلومات حول مواقع المقاتلين الأكراد والقوات الديمقراطية السورية وذلك لشن هجمات في وقت لاحق عليهم".

فقد اتهمت كل من تركيا والقوات الكردية السورية مرارًا وتكرارًا بالفشل في الالتزام بالهدنة ، المعلنة تسهيل الانسحاب.

تشكل قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية في سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا تركيا تجسس الأكراد

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ حوالي 4 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا والولايات المتحدة تبدأن دوريات مشتركة في شمال سوريا

صحيفة عبرية: نتنياهو وبوتين يبحثان الوضع في سوريا

موسكو تناقش الاتفاق الروسي التركي مع "قسد"

تركيا وروسيا تعلنان بدء دوريات مشتركة شمال شرق سوريا

انطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في المنطقة الآمنة بسوريا

تركيا: تسيير دورية ثانية بين القوات الروسية والتركية بسوريا.. الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

05:19 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status