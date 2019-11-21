مصطفى بكري: المشروعات القومية خلقت ما لا يقل عن 5 مليون فرصة عمل (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكهرباء الآن نادرًا ما تنقطع، وهذا بسبب تطويرها بشكل كبير مشيرًا إلى أن الكهرباء في مصر أصبحت تغطي كافة احتياجات الدولة، وأصبح لدينا فائض للتصدير.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن وزارة الكهرباء قامت بزيادة طاقتها الانتاجية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم بـ25 ألف ميجا وات، بتكلفة استثمارات قدرت بـ278 مليار جنيه، مضيفًا أن المشروعات القومية التي حدثت في الدولة الفترة الاخيرة خلقت ما لا يقل عن 5 مليون فرصة عمل.



ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي يتندر عليه البعض، هو ما مكن مصر من أستخرج الغاز الطبيعي في وقت سريع، وتصديره للخارج.

