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حملة مكبرة لإزالة اشغالات الباعة الجائلين بالأقصر (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:06 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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نفذ مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة اشغالات الباعة الجائلين والقضاء على ظاهرة البائع المتجول بتلك المنطقة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن من يحاول الدخول إلى الساحة من الباعة الجائلين سيتم التصدي بكل حسم لردع هؤلاء الباعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

شارك بالحملة عصام عبد الراضي مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية وأحمد عبد العزيز نائب رئاسة حي وسط والعمال وسيارة نقل تابعة لمجلس مدينة الأقصر لرفع الإشغالات.
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الكلمات المفتاحية

الأقصر إزالة أشغالات

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