"بيك نعيش" يفتتح مسابقة "آفاق السينما العربية" في أول أيام مهرجان القاهرة

انطلقت منذ قليل، منافسات مسابقة "آفاق السينما العربي" بالدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش"، بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





والقى المخرج مهدي البرصاوي، كلملته قبل انطلاق العرض، والتي أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، متوجها بالشكر لمحمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي المدير الفني للمهرجان، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.





يذكر أن بطل الفيلم سامي بوعجيلة حصل على جائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، وكان الفيلم اُختير ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

