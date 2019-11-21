استشاري يحذر من السمنة: تسبب خشونة المفاصل

قال الدكتور مـحـمـد أبـو الـنجـا إستشاري جراحات السمنة والمناظير، إن هناك علاقة كبيرة وقوية بين خشونة المفاصل والسمنة ويرجع السبب في ذلك إلى أن لكل طول الوزن المناسب المثالي له وبالتالي كلما زاد الوزن عن الطول كلما زاد الجهد المبذول من المفاصل علي الجسم الأمر الذي يؤدي إلى خشونة المفاصل.



وتابع استشاري جراحات السمنة والمناظير، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث"، أن لجراحات السمنة دور كبير في حل هذه المشكلة من خلال منطقتين وهما، المرحلة الأولي وهي زيادة الوزن دون المُعاناة من خشونة المفاصل وهنا يُرجي حل مشكلة الوزن من خلال العديد من الطرق مثل اتباع الأنظمة الغذائية او الجراحات.



وأضاف أن المرحلة الثانية هي المُعاناه من خشونة المفاصل وهنا يتم اللجؤ الي عمليات جراحة السمنة فقط من أجل المحاولة في تركيب المفاصل الصناعية لأن حتي هذا النوع من المفاصل يحتاج الي الوزن المثالي وبذلك يُمكننا القول بأن عمليات جراحات السمنة حاليًا هي أحد الحلول التي تعمل علي تحسين الصحة العامة.

