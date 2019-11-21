بالفيديو اسباب تراجع الدولار امام الجنيه "تعرف عليها"

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدولار،و اسباب تراجع الدولار امام الجنيه اليوم الخميس 21-11-2019 ،في البنوك المصرية .

السبب الأول

هو تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى اشادة كافة المؤسسات العالمية والبنك الدولي وشركات التصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر.





السبب الثاني

انخفاض مخاطر الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة ، مشيرة إلى أن تراجع الدولار يساهم في إعطاء الشركات العالمية نصائح للصناديق الأجنبية "الاستثمار غير المباشر" للاستثمار في أدوات الدين.







السبب الثالث

هو توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم.





السبب الاربع

هو زيادة إيرادات مصر من قطاع السياح نحو 77% في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41% خلال النصف الأول من العام الجاري.

السبب الخامس

هو ارتفاع إيرادات قناة السويس التي سجلت نحو 51.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019

السبب السادس

هو ترشيد الحكومة المصرية عمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية.