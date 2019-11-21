ننشر تفاصيل ختام أعمال السيمينار السنوي للمجمع المقدس



وانتهت أعمال السيمينار بكلمة ختامية لقداسة البابا تواضروس الثاني، تحدث خلالها في عشر نقاط جاءت كمحصلة للمناقشات التي دارت خلال فعاليات السيمينار.



وتضمنت النقاط العشر الملامح الرئيسية لخدمة الكهنوت وعلاقة الأب الأسقف بالكهنة الذين يخدمون معه.

وتلخصت النقاط فيما يلي:



١. دعوة: تحتاج إعداد وصلاة وصوم: إعداد بالدراسة ممزوجة بالصلاة والصوم.

٢. وزنة: الكهنوت وزنة ونعمة تحتاج إلى الاستثمار والدراسة: الكهنوت وزنة يتاجر بها الكاهن ليربح.

٣. روحية: الكاهن يؤدي عمل له رؤية وله رسالة: الكاهن له حلم يتابع الاب الاسقف تحقيقه.

٤. أبوي: الأب الأسقف يتحلى بكل صفات الأبوة المتدفقة والمستمرة: الأبوة هي العنصر المتميز في الكهنوت والأبوة بمعناها الحرفي مثل الأب الجسدي الذي يفرح بأولاده وافتخاره بأولاده.

٥. علاقة: العلاقة بين الأب الأسقف والكاهن هي علاقة حب: كعلاقة حب السيد المسيح لنا وقناة الحب تصل إليه.

٦. احتواء: والاحتواء يعني الأمان مما يطلق قدرات الإنسان.

٧. متابعة: المتابعة المستمرة والمحبة للأب الكاهن وأسرته وكنيسته لتفقد سير الخدمة بملاحظات ومتابعة ومساندة.

٨. تشجيع: لابد من روح التشجيع وهي التي تحفز وتطلق طاقات الإنسان في الإبداع والنجاح.

٩. تعليم: مثل السيد المسيح المعلم الصالح بطريقة منتظمة ولها منهج طوال السنة على سبيل المثال يقسم كل شهر على النحو التالي: كتابيات - روحيات - كنسيات - تربويات.

١٠. تدبير: المساندة الروحية والنفسية والمادية.

اختتم المجمع المقدس السيمينار السنوي له، اليوم الخميس، والذي استمر لمدة أربعة أيام برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.