ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

بدأ مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك نحو خطف صفقة من العيار الثقيل من داخل الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.









ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن ريال مدريد في يفكر في التعاقد مع جواو فيلكس نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال الفترة القادمة.









واشار الموقع إلى أن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد لا يشعر بالسعادة في الأتليتي وبدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.



