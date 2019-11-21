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ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:27 م
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بدأ مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك نحو خطف صفقة من العيار الثقيل من داخل الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.
ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن ريال مدريد في يفكر في التعاقد مع جواو فيلكس نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال الفترة القادمة.
واشار الموقع إلى أن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد لا يشعر بالسعادة في الأتليتي وبدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.
واكد الموقع على أن ريال مدريد يسعى لضم اللاعب مقابل صفقة تبادلية مع أحد نجوم الفريق بالإضافة لمبلغ مالي عقب نهاية الموسم المقبل مع فتح سوق الانتقالات الصيفية من جديد.
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