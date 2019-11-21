Advertisements
Advertisements
Advertisements

حارس أوراوا يتوعد الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:31 م
Advertisements
حارس أوراوا
حارس أوراوا
أميرة فطيم
Advertisements
تحدث نيشيكاوا شوساكا حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي أوراوا ريد الياباني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال السعودي، والمقرر اقامتها ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

حارس أوراوا يتوعد الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

وكان نيشيكاوا قد غاب عن لقاء الذهاب في محيط الرعب؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وقال نيشيكاوا في تصريحات للموقع الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر "تويتر": "عدم تواجدي في الملعب خلال لقاء الذهاب، ومشاهدتي للمباراة من المدرجات أعطتني فرصة كبيرة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى فريق الهلال".

وتابع "جميعنا جاهزون لخوض مباراة الإياب، الفرصه أمامنا كبيرة لحصد اللقب، كون اللقاء في سايتاما فالدافع والحافز ليس لنا فقط بل لجماهيرنا أيضًا".

يذكر أن أوراوا قد فاز بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال، بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية لنسخة 2017.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة حارس اوراوا الهلال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 3 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

05:19 م

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

05:42 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status