توفير 150 فرصة عمل لخريجي كلية التمريض بالإسكندرية (صور)



وفى كلمتها أكدت الدكتورة رشا أحمد فؤاد القائم بعمل عميد الكلية على الدور الفعال والحيوى الذى يقوم به ابناء هذا الصرح العلمى الكبير جيلآ بعد جيل فى مجال الرعاية الصحية الشاملة فى مؤسسة الدولة والذى يسهم بشكل كبير في حياة صحية أفضل للمجتمع بأثره، لافتة إن الدور الفائق الأهمية لكلية التمريض والمتعدد الاهداف ينبع من الرؤية الواضحة للكلية نحو الوصول إلى الريادة على مستوى العالم.



وأشارت الدكتورة مروى ابو هيبة منسق وحدة الخريجين ومنسق الملتقى إلى حرص الكلية على تنظيم الملتقى التوظيفى للمرة التاسعة والذى يتم من خلاله توفير أكثر من ١٥٠ فرصة عمل لشباب الخريجين ايمانآ من الكلية بدورها فى تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة. وقد تضمن الملتقى عرض دورات وورش عمل للطلاب الخريجين عن طريق مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال.



حضر الحفل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من ممثلى المؤسسات الجامعية الحكومية والصحية وممثلى النقابات الطبية بالاسكندرية، وعدد من أولياء الأمور، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.



نظمت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة ال ٦٠ للعام الجامعى ٢٠١٨، ٢٠١٩ باجمالى ٣٥٩ طالب وطالبة فى مرحلة البكالوريوس والبرنامج المكثف، والذي أقيم على هامشها الملتقى التوظيفى التاسع بهدف تسويق العديد من الفرص التوظيفية المختلفة من خلال المستشفيات الراعية للحفل.