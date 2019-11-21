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بومبيو يعلن نيته الاستقالة من منصبه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نيته الاستقالة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كنساس.

وكان بومبيو يخطط للبقاء في وزارة الخارجية حتى بداية ربيع العام المقبل، لكن التطورات الأخيرة، بما فيها التحقيق لعزل ترامب أضرت به سياسياً، وأجهدت علاقته بالرئيس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أوتارجوس، إن الوزير أكد لها أن هذه الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق".

والجمهوريون الثلاثة الذين تحدثت إليهم الصحيفة هم من كبار الحزب، أحدهم خدم في إدارة ترامب، والثاني لا يزال في الإدارة، فيما خدم الثالث في عدد من المناصب الرفيعة، وهو ناشط سياسي في الحزب الجمهوري.

وحسب ما نقلت عنهم الصحيفة، فإن بومبيو بصدد تعديل أجندته، وتوقيت استقالته الآن مرتبط بقدرته على الخروج بأقل الأضرار من إدارة ترامب.

وأوضحت "تايم" أنه ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان بومبيو ناقش خطته مع ترامب، غير أن الشائعات حول رغبته الترشح لمجلس الشيوخ في العام المقبل راجت بقوة في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو أبلغ ترامب رغبته الاستقالة، بحسب ما ذكرت "التايمز".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيعقد مؤتمراً صحفياً في مبنى الوزارة، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يعلن خلال المؤتمر عن استقالته.
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منصب مايك بومبيو دونالد ترامب النية الخارجية الأمريكى الاستقالة

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