البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفير لميليشيات الحوثي

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد إيران سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية وتسليمه مقر سفارة اليمن في العاصمة الإيرانية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وأكد السلمي أن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن اعتراف إيران رسمياً بميليشيات الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن، محملاً طهران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في اليمن، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة اليمنية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان التام للشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســيادة أراضيه.



