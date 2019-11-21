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بمواصفات خاصة.. تعرف على سيارة "موسم الرياض" العالمية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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سيارة 2030 في موسم الرياض
سيارة 2030 في موسم الرياض
الفجر
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منذ أيام قليلة، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن سيارة بمواصفات خاصة ستكون تحت أنظار الزوار خلال فعاليات معرض الرياض للسيارات، فيما أشار إلى أنه سيجري بيعها تحمل اسم "2030"، في مزاد يُقام بمعرض للسيارات تستضيفه الرياض، اليوم الخميس.

صنعت خصيصاً

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن هذه السيارة هي الوحيدة في العالم من نوعها، صنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض.

سعرها المتوقع

وكشف "الفجر" عن مواصفات السيارة، حصلت عليها الصحفية، هدى زيدان، أنّ السعر المتوقع للسيارة هو 50 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها سيارة كهربائية بمحركين تعمل بطاقة 376 كيلوًا وات 580 نيوتين/ متر.

مواصفات السيارة

وأوضحت أن السيارة تتسارع من 1-100 كلم في غضون 3.5 ثانية، فيما يبلغ وزنها 1900 كيلو جرام، وتسير لمسافة365 كيلو مترًا قبل أن تحتاج لإعادة شحنها.

ألوان السيارة

وأشارت التصريحات، إلى أن السيارة تحمل مزيجا جديدا وجريء من اللونين الأخضر الزرعي والفضي، مع تصميم انسيابي غير مسبوق.

أسرار كلمة 2030

كما نُقشت كلمة 2030 بوسط مقود السيارة، في إشارة إلى برنامج الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي، المسمى رؤية 2030، والذي يهدف إلى تعزيز موارد المملكة، والتقليل من الاعتماد على الوقود.

تجربة استثنائية

وتتضمن السيارة واجهة كمبيوتر بها العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، التي تُقدّم لقائد السيارة ومرافقه في المقعد الأمامي، وتعد تجربة استثنائية من الرفاهية.

صوت 8 الأبعاد

كما تقدم السيارة تجربة صوتية رائعة لعُشاق التراكات الموسيقية، عبر سماعات مخفية وزعت باحترافية في كافة أرجائها؛ مايعطي تجربة صوت ثمانية الأبعاد.

انطلاق المعرض

يشار إلى أن المعرض انطلق اليوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، حيث سيكون متاحا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساء.

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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض سيارة تركى ال الشيخ سيارة 2030 سيارات السعودية

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