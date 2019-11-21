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أستاذ بجامعة الأزهر تكشف سبب نزول آيات الربا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:45 م
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الدكتورة هبة عوف
الدكتورة هبة عوف
رقية جمال
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كشفت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أسباب نزول آيات الربا في القرآن الكريم.

وأوضحت "عوف"، خلال حوارها مع برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن سبب نزول آية الربا أن قبلية من بني مخزوم وقبيلة من بني ثقيف كان بينهما ربا، وطالبت بني ثقيف قبلية بني مخزوم بالربا الخاص بهم لديهم، فقالوا لهم لا نؤدي في الإسلام بعدما سمعنا قول الله،:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "

وتابعت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنهم أرسلوا للرسول –صلى الله عليه وسلم- يسألوه، فنزلت هذه الآية، بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"، فمنعوا من الربا تمامًا.
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الكلمات المفتاحية

توك شو الدكتورة هبة عوف اخبار مصر آيات الربا

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