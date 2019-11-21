Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات العراقي، نعيم الربيعي، أن الوزارة حصلت على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها  فيسبوك وإنستجرام، تعرضت للحجب في العراق، بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، عودة الخدمة بالكامل، وعلى مدار الساعة في البلاد.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من ٥٠ يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

وكانت الدراسة قد توقفت في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية. 

وقتل أكثر من 335 شخصا، وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الاعتقال؛ ما أدى إلى التهاب بعض الإصابات. 

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل الاجتماعي فع الحظر العراق الحظر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مورينيو يطلب 5 صفقات لتدعيم صفوف توتنهام.. من بينهما نجم الجزائر (بالأسماء)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

منذ 36 دقيقة

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

منذ أقل من ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة العراقية ترفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي

العراق: رفع الحجب عن منصات التواصل الاجتماعي

هاني رمزي يساند الشعب العراقي: "يارب أحفظ العراق من شر الفتن"

بعثة الأمم المتحدة في العراق تقترح خارطة طريق لإنهاء الاضطرابات

الولايات المتحدة تدعو العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة

مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

03:53 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status