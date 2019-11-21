السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات العراقي، نعيم الربيعي، أن الوزارة حصلت على الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك وإنستجرام، تعرضت للحجب في العراق، بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، عودة الخدمة بالكامل، وعلى مدار الساعة في البلاد.



