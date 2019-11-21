أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس الموافق 21-11-2019

تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس الموافق 21-11-2019 ،والتى شهدت مجموعة من الأحداث المتنوعة ، أولها أن البورصة قد أنهت تعاملات اليوم علي خسائر بحوالي 1.3 مليار جنيه وأغلق رأس المال السوقي عند 713.2 مليار جنيه ، وسط تباين بأداء المؤشرات .

0.91 % مستوى 14094.5 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % عند مستوى 542.7 نقطة، و ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01%، عند مستوى 1427.5 نقطة.

ومن أهم أخبار البورصة المصرية اليوم هو أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد انخفض بنسبة 0.91 % مستوى 14094.5 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % عند مستوى 542.7 نقطة، و ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01%، عند مستوى 1427.5 نقطة.





أخر أخبار البورصة المصرية









ومن ضمن أخبار البورصة المصرية ، إصدار قرار اليوم بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص البورصة المصرية وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، في خطوة تستهدف مزيداً من التنظيم والمتابعة للطروحات، حيث أن الرقابة المالية المالية قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن لضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.



