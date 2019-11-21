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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس الموافق 21-11-2019
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:14 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية اليوم
تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس الموافق 21-11-2019 ،والتى شهدت مجموعة من الأحداث المتنوعة ، أولها أن البورصة قد أنهت تعاملات اليوم علي خسائر بحوالي 1.3 مليار جنيه وأغلق رأس المال السوقي عند 713.2 مليار جنيه ، وسط تباين بأداء المؤشرات .
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس
أخبار البورصة .. "التجاري الدولي" يقود مؤشر البورصة الرئيسي للهبوط 0.91% بختام أخر جلسات الأسبوع
ومن أهم أخبار البورصة المصرية اليوم هو أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد انخفض بنسبة 0.91 % مستوى 14094.5 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % عند مستوى 542.7 نقطة، و ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01%، عند مستوى 1427.5 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أخر أخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية .. البورصة تصدر الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ الطروحات بعد إعتمادها من الرقابة المالية
ومن ضمن أخبار البورصة المصرية ، إصدار قرار اليوم بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص البورصة المصرية وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، في خطوة تستهدف مزيداً من التنظيم والمتابعة للطروحات، حيث أن الرقابة المالية المالية قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن لضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.
وأوضحت أن الإجراءات التنفيذية الصادرة عن البورصة، سمحت للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أي من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة مؤكدة أنه، يتم إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فوراً ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.
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