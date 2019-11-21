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التونسية مروى عيسى تغني بالمصري "سعادتك" (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:16 م
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التونسية مروى عيسى
التونسية مروى عيسى
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب أغنية "سعادتك" للفنانة التونسية مروى عيسى، في أول تعاونٍ بينهما، حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، على أن يصدر لاحقاً عبر مختلف الفضائيات العربية.

 

أغنية "سعادتك" باللهجة المصرية، من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، وألحان بينو، وتوزيع أحمد حداد، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

 

وتناولت الأغنية موضوعاً جديداً حيث النص الجريء، وبقالب إيقاعي من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

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