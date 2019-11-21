Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:11 م
Advertisements
زيدان
زيدان
Advertisements
يجهز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مفاجأة للويلزي جاريث بيل جناح الفريق المدريدي خلال الفترة القادمة.


ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان يفكر في عدم الاعتماد على جاريث في مباراة ريال سوسيداد القادمة ولا توجد نية للمدرب في ضمه للقائمة.


واشارت الصحيفة إلى أن قرار زيدان ضد بيل جاء بعدما استفز اللاعب جماهير الملكي بعد تأهل منتخب ويلز ليورو 2020 برفع لافتة مسيئة للنادي الملكي.


ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق ريال سوسيداد على ملعب سان سيباستيان يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.


و لم يعب بيل بقميص ريال مدريد في أي مباراة منذ الخامس من أكتوبر الماضي لكنه عاد و لعب بشكل طبيعي مع منتخب ويلز مؤخراً و شارك في 60 دقيقة أمام أذربيجان و 88 دقيقة ضد المجر في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد جاريث بيل بيل

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 3 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

منذ 35 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مورينيو يطلب 5 صفقات لتدعيم صفوف توتنهام.. من بينهما نجم الجزائر (بالأسماء)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

زيدان يتخذ قرارا مفاجئا ضد جاريث بيل

وجهة غريبة لجاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يطالب بيريز بضم نجم ليفربول ويختار مهاجم الفريق الأول وتحديد موعد ضم الصفقة الأخيرة

ريال مدريد يجهز مفاجأة كبرى لجاريث بيل

نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

03:53 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status