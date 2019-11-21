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مفاجأة من العيار الثقيل.. أصالة وصابر وشيرين معًا في حفل الرياض 29 نوفمبر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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أصالة وصابر وشيرين
أصالة وصابر وشيرين
الفجر الفني
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في مفاجأة كبيرة لعشاق الموسيقى في العالم العربي، أعلنت هيئة الترفية برئاسة سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن حفلا غنائيا ضخما لنجوم الطرب العربي صابر الرباعي والنجمة أصالة والنجمة شيرين عبدالوهاب، وذلك يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر الجاري.

 

ويأتي الحفل ضمن فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي الذي تشهده المملكة، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم، وتم فتح شباك التذاكر للحجز الالكتروني.


إقبالا غير مسبوق

 

من جانبه أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بحالة الرواج التي شهدتها المملكة العربية السعودية، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ أيام، معلقًا: "السياح يتوافدون على موسم الرياض، بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪ ما يؤكد الإقبال الكبير على فعاليات الموسم الترفيهي".

 

نجوم العالم في السعودية

 

موسم الرياض شهد العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب، تامر عاشور، نانسي عجرم، عمرو مصطفي، تامر حسني، رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، محمد رمضان، نجوي كرم، وانطلقت فعاليات المهرجان في11 أكتوبر 2019، وبلغ عدد أيامه منذ انطلاقه إلى 70 يوما، وطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديده إلى أواخر يناير 2020 بعدما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين.


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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض حفل صابر حفل شيرين حفل أصالة المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

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