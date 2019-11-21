مفاجأة من العيار الثقيل.. أصالة وصابر وشيرين معًا في حفل الرياض 29 نوفمبر

في مفاجأة كبيرة لعشاق الموسيقى في العالم العربي، أعلنت هيئة الترفية برئاسة سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن حفلا غنائيا ضخما لنجوم الطرب العربي صابر الرباعي والنجمة أصالة والنجمة شيرين عبدالوهاب، وذلك يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر الجاري.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي الذي تشهده المملكة، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم، وتم فتح شباك التذاكر للحجز الالكتروني.



