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أخبار البورصة المصرية.. "وداي كوم أمبو" أكثر الأسهم تراجعاً اليوم بنسبة 6.8%

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. أسعار الأسهم الأكثر تراجعاً بالبورصة المصرية اليوم 

أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الخميس أخر تعاملات الأسبوع ، علي تباين بأداء المؤشرات وسط مشتريات االمصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.91% متأثراً بصورة كبيرة بتراجع سهم التجارى الدولى، وخسر رأس المال السوقي نحو1.3 مليار جنيه  مغلقاً عند 713.9 مليار جنيه 


وتحرص بوابة الفجر على المتابعة اللحظية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية، ونقوم بعرض أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم وفقا لما جاء بموقع البورصة المصرية كالتالي :


أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً  بالبورصة المصرية اليوم الخميس 

الاسهم الأكثر انخفاضاًسعر السهم بالجنيهنسبة االانخفاض
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي      11.66.8%
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية                      0.5566%
مستشفى النزهه الدولي455.5%
الدلتا للسكر               10.53%
القاهرة للدواجن                     5.12.2%

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يهوي 0.91% بختام التعاملات 

هوي المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.91 % مستوى 14094.5 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % عند مستوى 542.7 نقطة، و ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01%، عند مستوى 1427.5 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .. 619.4 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية ،  نحو 119.3 مليون سهم، بقيمة 619.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 عملية.

أخبار البورصة المصرية .. 14.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة اليوم الخميس

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 28 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب لبيع  بصافي 14.7 مليون جنيه و13.3 مليون جنيه على التوالي.
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