أخبار البورصة المصرية.. "وداي كوم أمبو" أكثر الأسهم تراجعاً اليوم بنسبة 6.8%

وتحرص بوابة الفجر على المتابعة اللحظية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية، ونقوم بعرض أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم وفقا لما جاء بموقع البورصة المصرية كالتالي :

أ سعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يهوي 0.91% بختام التعاملات





هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.91 % مستوى 14094.5 نقطة ، بينما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44 % عند مستوى 542.7 نقطة، و ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01%، عند مستوى 1427.5 نقطة.





أخبار البورصة المصرية .. 619.4 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية ، نحو 119.3 مليون سهم، بقيمة 619.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 عملية.



