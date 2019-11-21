أحمد سعد :"من أهم فوائد السفر إني قابلت ظافرعابدين"

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مشاركة ظافر في مسلسل"عروس بيروت"



وفي سياق مُختلف، يُشار أن الفنان ظافر العابدين شارك مؤخرًا فى مسلسل "عروس بيروت "، والمسلسل يُعرض حاليًا على مجموعة قنوات" mbc"، والمسلسل بطولة ظافر العابدين،محمد الأحمد، ضحى الدبس،كارمن بصيبص،وجو طراد،تقلا شيمون ،فارس ياغى، ومرام علي من تأليف نادين جابر, وبلال شحادات.



مشاركة ظافر في فيلم "العنكبوت"



يُذكر أن ظافر يُشارك حاليًا في فيلم "العنكبوت"، والفيلم من المقرر طرحه في اجازة مُنتصف العام،و الفيلم من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال،وهو بطولة أحمد السقا،أحمد فؤاد سليم، مني زكي، ظافر العابدين،ريم مصطفى، محمد لطفي، يسرا اللوزي .

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته برؤية صديقة الفنان ظافر العابدين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".حيث نشر "سعد" صورة جديدة له، ظهر فيها، وهو داخل المطار برفقة صديقه الفنان ظافر العابدين، وعلق أحمد سعد على الصورة قائلاً: "في السفر ٧ فوائد، ودي أول وحدة منهم "إني قابلت حبيبي ظافر العابدين"