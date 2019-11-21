صعود بتروجت والجزيرة لدور الـ 32 بكأس مصر

أسفرت نتائج مباريات اليوم الخميس التي أقيمت في الدور التمهيدي الخامس من لكأس مصرعن فوز بتروجت على حساب ضيفه فريق سبورتنج بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش بالسويس.



انتهى الشوط الأول بهدفين عن طريق محمد حسن ميدو وايزيكال وفي الشوط الثاني أضاف حسين حمدي وجون مانجا الهدفين الثالث والرابع.



وعلى ملعب المدينة الشبابية بأبو قير، وفاز فريق الجزيره على فريق السنبلاوين بضربات الجزاء الترجيح 4-2 بعد التعادل الفريقين بدون أهداف.



وفاز أمس النجوم على بورفؤاد 5-2 ، والعبور على القومي، 1-0، ووخسر قنا من القوصية 1-0.



ويقام غدا الجمعة، مبارتي التليفونات مع النصر، والشرقية مع الألومنيوم، بينما يلعب السبت، بيلا مع سنورس، بني سويف مع عرب الرمل، دكرنس مع الحمام، الترسانة مع الأوليمبي، أبو قير مع المنصورة، الإعلاميين مع البنك الأهلي.