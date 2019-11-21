الدولية للطاقة الذرية ترصد آثار يورانيوم بموقع إيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رصد آثار يورانيوم في موقع إيراني ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً.





وأوضح القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن طهران لا تزال مستمرة في التخصيب بمحطة فوردو.





وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية تتواصل مع طهران للتحقق من التزامها بالاتفاق النووي، لافتاً إلى أن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز 130 متراً مكعباً.



