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الدولية للطاقة الذرية ترصد آثار يورانيوم بموقع إيراني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رصد آثار يورانيوم في موقع إيراني ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن طهران لا تزال مستمرة في التخصيب بمحطة فوردو.  

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الذرية تتواصل مع طهران للتحقق من التزامها بالاتفاق النووي، لافتاً إلى أن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز 130 متراً مكعباً.

ونبه إلى أن الحكومة الإيرانية لم توفر إجابات وعليها التعاون لتنفيذ التزاماتها النووية، مضيفاً: "أحطنا المجلس بأنشطة طهران النووية الأخيرة".

والإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة قررت إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبطة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأضاف بومبيو، في بيان، أنه يجب على إيران التوقف فورا عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، وأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، ويجب ألا يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم.

وكشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

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يورانيوم موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخارجية الأمريكى إيراني آثار

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