أين الحقيقة؟.. أول تعليق من "الطيران" على تأجيل استئناف رحلات روسيا إلى مصر

صرح مصدر مسئول بوزاره الطيران المدنى المصري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا فى بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان "تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر"، أن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة.





وأضاف المصدر أن وزارة الطيران المدني قد تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره فى هذا الشأن.



