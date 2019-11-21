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أين الحقيقة؟.. أول تعليق من "الطيران" على تأجيل استئناف رحلات روسيا إلى مصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:13 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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صرح مصدر مسئول بوزاره الطيران المدنى المصري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا فى بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان "تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر"، أن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن وزارة الطيران المدني قد تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره فى هذا الشأن.

وأكدت أن هناك تعاون وثيق بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية فى ظل التقدم الملموس الذى أحرزته مصر فى تأمين مطاراتها.
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وزارة الطيران طيران مصر روسيا رحلات روسيا أخبار مصر

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