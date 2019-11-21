متى يتم صرف دفعة ديسمبر؟.. حساب المواطن يُجيب

أيام قليلة تفصلنا عن بدية شهر جديد في عام 2019، حيث يعد شهر ديسمبر هو نهاية العام وبداية عام جديد، ونعلم أن المستفيدين من برنامج حساب المواطن يتسلمون دعم البرنامج 10 من كل شهر ميلادي، وقد تسلموا دفعة نوفمبر يوم الإثنين الموافق 10 في الشهر، وهم الأن في انتظار الدفعة الجديدة، ويتساءلون متى يتسلمون دفعة ديسمبر أي الدفعة الـ25 من دعم حساب المواطن.





أجاب حساب المواطن السعودي وفقا لقواعد لبرنامج التي تم الإنشاء عليها، وهو أن المواطنين يمكنهم تسلم الدفعات يوم 10 في الشهر الميلادي ما لم يوافق هذا التاريخ عطلة رسمية أو إجازة ففي تلك الحالة يتم تسلم الدعم اليوم الذي قبله أو الذي بعده، حسبما ذكر حساب المواطن في تغريدة سابقة له.





وقال حساب المواطن السعودي إن موعد تسلم الدفعات يكون يوم 10، وفي هذه الحالة فسيكون تسلم دعم الدفعة الـ25 من حساب المواطن يوم الثلاثاء من شهر ديسمبر الموافق 10 في الشهر.





ومن جانبه، ذكر حساب المواطن البرنامج السعودي، شروطا يجب على المتقدم الراغب في الاستفادة من دعم البرنامج اتباعها، وفي حالة استيفاء الشروط يمكنه التقديم لتسلم الدعم ولكن في هذه الحالة وعند التسجيل فيل يوم 10 من الشهر يتسلم دعم دفعة يناير، وفقا لشروط البرنامج المتفق عليها، وعن الشروط ما يلي: