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الرئيس الفلسطيني: خطة ترامب للسلام "منتهية"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:59 م
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ترجمة: دينا الشريف
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن خطة سلام "صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منتهية" بعد إعلان الإدارة الأمريكية بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي عقدت في مكتبه في رام الله، صرح عباس أن السلطة الفلسطينية شطبت الخطة، حتى قبل إطلاقها.

ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقال عباس، قلنا طوال الوقت أن صفقة القرن لا أساس لها في الواقع. بعد التعليقات التي أدلى بها بومبيو، وأصبح الآن هامدًا. وقال إن الأميركيين ليس لهم الحق في مخالفة القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحاته وسط رفض واسع النطاق للموقف الأمريكي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترفض تمامًا تصريحات واشنطن بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية قانونية.

كما قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية يوم الاثنين لمناقشة تغيير موقف واشنطن.

انضم الفاتيكان إلى جوقة المعارضة للإعلان الأمريكي، قائلًا في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي الهش بالفعل.

ووصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، قرارات الولايات المتحدة بشأن القدس والمستوطنات بأنها واحدة من أكبر جرائم هذا القرن

وأوضج، هذا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل كامل لهذا الصراع القديم. وترتكب واشنطن خطأً تاريخيًا من خلال تبني سياسة استعمارية في موقفها من القدس والمستوطنات. مضيفًا، مثل هذه الأخطاء المتكررة ستسهم في تأجيج المنطقة بأسرها.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن المستوطنات محمود عباس مجلس الأمن ترامب الخارجية الأمريكى

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