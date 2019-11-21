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عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:53 م
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السيارة 2030 الخارقة
السيارة 2030 الخارقة
هدى زيدان
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"سيارة خارقة، 2030، سيارة عالمية"، هكذا يطلق على السيارة 2030 الخارقة والتي أعلن المستشار تركي آل الشيخ، تقديمها هي الأولى من نوعها، ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات، لافتًا إلى أنها هي النسخة الوحيدة من نوعها بالعالم، وستباع بمزاد خلال فعاليات معرض الرياض.

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)
"الفجر" تواصلت من أحد مصادرها داخل معرض الرياض للسيارات، لكشف الستار عن السيارة التي أثارت دهشة الجميع من حديث "آل الشيخ" لمعرفة بعض التفاصيل عنها، وسعرها المتوقع.

وقال مصدر مسؤول من داخل معرض الرياض للسيارات، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن السعر المتوقع للسيارة هو 50 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها سيارة كهربائية بمحركين تعمل بطاقة 376 كيلوًا وات 580 نيوتين/ متر.

وتتسارع السيارة من 1-100 كلم في غضون 3.5 ثانية، ويبلغ وزن السيارة 1900 كيلو جرام، وتسير لمسافة365 كيلو مترًا قبل أن تحتاج لإعادة شحنها.

وحصلت "الفجر" على الصور الأولى للسيارة 2030، والتي تُعد مفاجأة معرض الرياض للسيارات، المقام على هامش موسم الرياض بالمملكة العربية  السعودية.

وجاءت السيارة بمزيج جديد وجريء من اللونين الأخضر الزرعي والفضي، مع تصميم انسيابي غير مسبوق، ونُقشت كلمة 2030 بوسط مقود السيارة، في إشارة إلى برنامج الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي، المسمى رؤية 2030، والذي يهدف إلى تعزيز موارد المملكة، والتقليل من الاعتماد على الوقود.

وتأتي السيارة بكمبيوتر مُدمج أمام عصا الغيارات بالسيارة، وتتضمن واجهة الكمبيوتر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، التي تُقدّم لقائد السيارة ومرافقه في المقعد الأمامي، تجربة استثنائية من الرفاهية.

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)
وتقدم السيارة تجربة صوتية رائعة لعُشاق التراكات الموسيقية، عبر سماعات مخفية وزعت باحترافية في كافة أرجائها؛ مايعطي تجربة صوت ثمانية الأبعاد.

وتنطلق فعاليات معرض الرياض للسيارات اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويستقبل المعرض رواده يوميًا بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 11 مساء.

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