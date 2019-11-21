Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. التعليم تحذر المتقدمين لوظائفئها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:07 م
Advertisements
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
حذرت بوابة وظائف التربية والتعليم، من رسالة وهمية، تصل إلى المتقدمين لوظائفها، على أنها رسالة رسمية صادرة عنها.

البوابة، نفت إرسال أي رسائل جديدة للمتقدمين تطلب منهم التواصل مع أي مسؤل أو مختص.

وأوضحت البوابة، في بيان لها، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه على الراغبين في متابعة حالة الطلب أو الاستفسار عنه، أن يقوموا بالمتابعة المباشرة من خلال حساباتهم المسجلة إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم أو التحدث إلى خدمة العملاء.

وحذرت من أي تعامل خارج البوابة أو المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، لافتةً إلى أن البوابة غير مسئولة عن أي معلومات أو بيانات أو صفحات غير رسمية تتحدث باسمها.

واختتمت بأن "نطلب من جميع المشاركين توخي الحذر في التعامل مع البيانات والمعلومات الخاصة بتقدمهم لوظائف التربية والتعليم، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات".

صفحة وهمية، على موقع التواصل الاجتماعي، أرسلت رسالة وهمية لبعض المتقدمين لوظائف التربية والتعليم قالت خلالها: "برجاء مراجعة شئون العاملين بالوزارة والتواصل مع الاستاذ أحمد مرعي، مسئول التعاقدات لاستكمال باقي الأوراق الخاصة بكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف التعليم وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي الدكتور طارق شوقي التعليم التربية والتعليم

أخبار تهمك

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ 38 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

02:07 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status