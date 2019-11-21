عاجل.. التعليم تحذر المتقدمين لوظائفئها

حذرت بوابة وظائف التربية والتعليم، من رسالة وهمية، تصل إلى المتقدمين لوظائفها، على أنها رسالة رسمية صادرة عنها.





البوابة، نفت إرسال أي رسائل جديدة للمتقدمين تطلب منهم التواصل مع أي مسؤل أو مختص.





وأوضحت البوابة، في بيان لها، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه على الراغبين في متابعة حالة الطلب أو الاستفسار عنه، أن يقوموا بالمتابعة المباشرة من خلال حساباتهم المسجلة إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم أو التحدث إلى خدمة العملاء.





وحذرت من أي تعامل خارج البوابة أو المنظومة الإلكترونية، الأمر الذي سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، لافتةً إلى أن البوابة غير مسئولة عن أي معلومات أو بيانات أو صفحات غير رسمية تتحدث باسمها.





واختتمت بأن "نطلب من جميع المشاركين توخي الحذر في التعامل مع البيانات والمعلومات الخاصة بتقدمهم لوظائف التربية والتعليم، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات".





صفحة وهمية، على موقع التواصل الاجتماعي، أرسلت رسالة وهمية لبعض المتقدمين لوظائف التربية والتعليم قالت خلالها: "برجاء مراجعة شئون العاملين بالوزارة والتواصل مع الاستاذ أحمد مرعي، مسئول التعاقدات لاستكمال باقي الأوراق الخاصة بكم".