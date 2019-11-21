عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة النجم الكبير هادي الجيار، وهو ما نفاه د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقال "زكي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" إن الفنان هادي الجيار بصحة جيدة ولا صحة لما ينشر على موقع التواصل الإجتماعي عن تدهور حالته أو وفاته.

وأوضح "زكي" أن الفنان هادي الجيار يعاني من التهاب رئوي شديد، ويتواجد داخل إحدى المستشفيات بمنطقة أكتوبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية وخضوعه تحت الملاحظة الساعات الماضية.

زوجة هادي الجيار تكشف آخر تطورات حالته

قالت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء الماضي:" الحمد لله حالته بتتحسن، وأصبحت مستقرة الآن، لكنه ما زال في المستشفى الآن بسبب صعوبة التنفس".

ووجهت رسالة للبعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: " بطلوا أخبار غريبة، وارحموا الناس شوية".

شديد الخطورة

هادى الجيار، انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وكان يستعد أيضا لاستكمال مشاهده مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو".

وشارك "الجيار" خلال شهر رمضان الماضي بمسلسلي "قمر هادي" مع هاني سلامة و"ولد الغلابة" مع أحمد السقا ، وحقق من خلالهما نجاحا جماهيريا.

هادي الجيار يقول:

* أهم محطاتى الرمضانية كانت "المال والبنون"

* الجيل الجديد من نجوم الدراما الرمضانية معظمه جيد.

* أول أجر حصلت عليه كان "8 جنيهات"

* أكثر شيء يخيفني بعد الله سبحانه وتعالي هو المرض، لأن الإنسان المريض يشعر وقتها بضعفه وكان الفنان هادي الجيار شعر بهذا الإحساس عندما قام بإجراء عملية في القلب أحس وقتها بأنه سوف يفارق الحياة وتحدث قائلًا بأن المرض هو أكثر شيء يرعبه في الحياة.