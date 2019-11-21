ضياء السيد لـ"الفجر الرياضي": أرفض ضم لاعبين كبار للمنتخب الأوليمبي

أعرب ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب عن سعادته بوصول منتخب الفراعنة الصغار إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.





وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "صعود المنتخب الأوليمبي ما هو إلا نتاج عمل شاق من جانب الجهاز الفني واللاعبين".





وأضاف السيد: "لا أرشح أي لاعب من المنتخب الوطني الأول، للعب مع هذا الفريق في طوكيو، وعلينا ترسيخ هذا المبدأ، لأن من يستحق اللعب هناك هم أصحاب الإنجاز نفسه".





واختتم: "فكرة وجود لاعبين من المنتخب الأول بجانب الفريق الأولمبي، سيتسبب في وجود حالة من الاستياء بين اللاعبين، خاصةً أن هؤلاء اللاعبين هم أصحاب إسعاد الجماهير المصرية، ومن حقهم تمثيل قميص الفراعنة في الأولمبياد".





ونجح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، في قيادة منتخب الفراعنة الصغار للصعود إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.





جاء ذلك بعدما حقق المنتخب الوطني فوزًا كاسحًا على جنوب إفريقيا، بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





ويخوض المنتخب الأوليمبي نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في ختام البطولة.