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الكرملين: لا يوجد شيء يمكن أن يضر بالعلاقات بين روسيا وصربيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:02 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن الكرملين، أنه واثق من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يضر بالعلاقات بين روسيا وصربيا، على الرغم من أن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، فتح تحقيقًا في مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر ضابط مخابرات روسي يسلّم أموالًا لرجل صربي.

وحسبما جاء بوكالة "رويترز" للأنباء، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الخميس: "العلاقات مع صربيا هي شراكة ذات طابع أخوي. لا شيء يمكن أن يؤثر على ذلك".

وقد أعلنت السلطات فى صربيا، التحقيق في مزاعم واقعة تجسس روسى أثيرت بعد انتشار أحد المقاطع المصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، يوم الأربعاء - أن الاستخبارات العسكرية ستحقق في المقطع الذي يظهر ما يعتقد أنه عميل بالاستخبارات العسكرية الروسية يدفع رشوة مالية لمسؤول أمني صربي رفيع.

ونشر المقطع على موقع "يوتيوب" في 17 من نوفمبر الجاري ويظهر دبلوماسي روسي يقدم لمسؤول صربي حقيبة خلال اجتماع في العاصمة الصربية بلجراد، ليقوم المسؤول الصربي لاحقا بإخراج ظرف به أموال من الحقيبة ذاتها.

من جانبه .. وصف وزير الدفاع الصربي ألكساندر فولين في تصريحات للإعلام الرسمي الوضع بأنه "خطير للغاية".

يشار إلى أن صربيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي إلا أنها تحافظ على علاقات قوية مع روسيا.

وفي سياق منفصل، أعلن حلف الناتو، في وقتًا سابقًا من شهر اكتور الماضي، أنه "يحترم" قرار صربيا بإجراء مناورات عسكرية جوية مشتركة مع روسيا يتم فيها نشر نظامي الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، " بانتسير-إس"

وقالت روسيا، إن طائرات إس-400 بعيدة المدى وأنظمة بانتسير-إس قصيرة المدى تستخدم في التدريبات السلافية شيلد 2019 لاختبار العمل المشترك للجيشين الروسي والصربي لصد الهجمات الجوية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الصواريخ أرض-جو تتمركز في قاعدة باتاجنيكا، خارج العاصمة الصربية، بلغراد.

وقالت الوزارة إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كتيبة إس -400 وبطارية بانتسير- إس في تدريبات عسكرية خارج روسيا.

في بيان إلى "أر أف أى / أر أل "، قال المكتب الصحفي لحلف الناتو إن الحلف وصربيا "شريكان ونحن نحترم حق صربيا في اتخاذ قرارات سيادية بشأن التدريبات على أراضيها".

وقال بيان الناتو "ان هذا الأمر يتعلق بصربيا وروسيا"، مضيفًا أن "صربيا شريك في الناتو" وأن لبلق البلقان "علاقة جيدة ومثمرة" مع الحلف الغربي.

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صربيا روسيا رئيس صربيا الرئيس الصربي الاستخبارات الصربية

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