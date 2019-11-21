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ترامب يطالب بتشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره اللبناني ميشال عون، بذكرى الاستقلال، مركدًا استعداد واشنطن للعمل مع حكومة تلبي مطالب اللبنانيين.

 

ودعا ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، إلى ضرورة تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين من أجل العمل معها.

 

 ويواصل المتظاهرون العراقيون، اعتصامهم أمام المصرف المركزي في شارع الحمرا، للتعبير عن غضبهم على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مطالبينه بالاستقالة.

 

وردد المتظاهرون شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"، "ضرايب مش رح ندفع خلي المصارف تدفع"، "على الطائفية ثورة، على الرشاوي ثورة، على مجلس الجنوب ثورة، على سوليدير ثورة، على الحيتان ثورة".

 

وينوه الصحفي علي ملحم، من أمام مصرف لبنان، إلى أن "المطالب اليوم هي اسقاط الحكم المصرفي، الذي يتحكم بالسياسات الاقتصادية للبلاد، التي أوصلت الاقتصاد الوطني الى الانهيار".

 

وأشار ملحم إلى أن" الحكم المصرفي هو الذي فرض الضرائب على الشعب ورفض فرض أي ضرائب في الموازنة على المصارف"، كما شدد على "أن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو إسقاط الحكم المصرفي، الذي يبدأ بإسقاط مهندس السياسات الاقتصادية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

 

وحذر مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين من أن الاقتصاد اللبناني يمر بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفككت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ تسعينيات القرن الماضي.

 

وأشار الاقتصاديون إلى أنه لا بديل عن طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد لا يحل فقط الأزمة الحالية المتمثلة بتزامن العجزين التجاري والمالي الكبيرين، وتلاشي معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع التدفقات المالية الخارجية، وإنما يبني أيضاً اقتصاداً جديداً يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.

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الكلمات المفتاحية

مطالب اللبنانيين لبنان ترامب امريكا الاحتجاجات اللبنانية

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