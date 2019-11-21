أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إقامة مباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الزمالك بطل الكونفيدرالية بمنافسه الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير المقبل.





وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحرك بشكل سريع، وقرر عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة القلعة البيضاء لمناقشة قرار إقامة المباراة في قطر.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة قرار المكتب التنفيذي قبل إعلان موقفنا رسميًا من مواجهة الترجي بقطر.

وكان مرتضى منصور، قد أعلن في وقت سابق رفضه فكرة مواجهة الترجي بقطر، مؤكدًا مقاطعته لمباراة السوبر الإفريقي حال إقامتها هناك.