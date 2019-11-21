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'قومي الشهداء' يسلم شهادات محو الأمية لعدد من الأسر
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:35 م
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ميسون أبو الحسن
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سلم اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ظهر اليوم الخميس، شهادات محو الأمية لعدد من المقيدين بقواعد بيانات المجلس، الذين إجتازوا إختبارات دورة محو الأمية.
وعبر الناجحين عن خالص شكرهم للمجلس على ما يتم بذله من جهود في رعاية أسر الشهداء والمصابين.
يذكر أن المجلس القومي قد نظم دورتين لمحو الأمية هذا العام، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية؛ لتأهيل أسر الشهداء والمصابين لسوق العمل.
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