'قومي الشهداء' يسلم شهادات محو الأمية لعدد من الأسر

سلم اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ظهر اليوم الخميس، شهادات محو الأمية لعدد من المقيدين بقواعد بيانات المجلس، الذين إجتازوا إختبارات دورة محو الأمية.





وعبر الناجحين عن خالص شكرهم للمجلس على ما يتم بذله من جهود في رعاية أسر الشهداء والمصابين.



