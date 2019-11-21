قبل إطلاقه بساعات.. كل ما تريد معرفته عن طيبة سات 1 - 1 tiba sat القمر الصناعي المصري

انتهت الشركة الفرنسية "أريان سبيس"، من اختبار أنظمة القمر الصناعي المصري طيبة سات 1 - 1 tiba sat ، والتأكد من السلامة التامة وعدم تأثر القمر خلال عملية الشحن، وقياس التوافق الميكانيكي والكهربائي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة.





من أين سيطلق طيبة سات 1 - 1 tiba sat ؟





وسينطلق طيبة سات 1 - 1 tiba sat، في رحلته إلى الفضاء عبر قاعدة بإقليم جويانا الفرنسي، بأمريكا الجنوبية، وتتولى شركة "أريان سبيس"، عملية الإطلاق ومتابعة القمر حتى يصل إلى موقعه المداري، ليستقر به.





العمر الافتراضي للقمر طيبة سات 1 - 1 tiba sat





ويطلق القمر الصناعي المصري طيبة سات 1 - 1 tiba sat، من مركبة الفضاء "أيروستار 3000"، عبر الصاروخ "أريان 5"، التابع لشركة "أريان سبيس" الفرنسية، وسيتم ملء الخزانات بالوقود، التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري له حتى عام 2034، وينتهي عمره الإفتراضي بعد 15 عاما.





طيبة سات 1 - 1 tiba sat بمشاركة فرنسية مصرية





تعاونت شركتا "إير باص"، و"تاليس أينا"، الفرنسيتان، في صناعة القمر الصناعي المصري طيبة سات 1 - 1 tiba sat، بمشاركة مجموعة من الفنيين المصريين، في جميع مراحل التصنيع، بعد الحصول على دورات تدريبية كبيرة للتحكم في إرسال البيانات واستقبالها.





الحكومة المصرية تتولى إدارة طيبة سات 1 - 1 tiba sat





وتتولى الحكومة المصرية، إدارة القمر الصناعي طيبة سات 1 - 1 tiba sat، والتحكم في كل شيء متعلق به، والاستفادة منه في تقديم خدمات في مجالا الاتصالات، للمؤسسات الحكومية، ولأغراض تجارية.





أهمية القمر الصناعي المصري طيبة سات 1 - 1 tiba sat





ويساعد طيبة سات 1 - 1 tiba sat، على رفع كفاءة تكنولوجيا الاتصالات، ويوفر تغطية قوية لشبكة الإنترنت في مصر، بجانب مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة، وتنعكس على المواطنين برفع كفاءة الخدمات المقدمة إليهم.





دفع عجلة التنمية





طيبة سات 1 - 1 tiba sat، سيساعد مصر على النهوض ودفع عجلة التنمية؛ لسده الفجوة الرقمية الكبيرة، بين مناطق أنحاء البلاد الريفية والحضرية، لم يتيحه من بنية تحتية للإنترنت والاتصالات في المناطق البعيدة النائية.





طيبة سات 1 - 1 tiba sat .. توظيف الموارد





يعزز طيبة سات 1 - 1 tiba sat، جهود الدولة المبذولة، في تعظيم الموارد وترشيد الاستهلاك، ودفع التنمية الشاملة، وهو ما يسعى إليه السيد رئيس الجمهورية، وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.





دعم الشبكات الأرضية





يوفر القمر طيبة سات 1 - 1 tiba sat ، في دعم الشبكة الأرضية، وخدمات الاتصالات على المستوى الدولي ودول حوض النسل وشمال إفريقيا، وتوفير نطاق كبير لاستخدامه في أغراض التجارة وفي المصالح الحكومية والقطاع الخاص.





موعد إنطلاق طيبة سات 1 - 1 tiba sat





ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة سات 1 - 1 tiba sat، غدًا الجمعة الموافق 23 -11 -2019، وسط ترصد جماهيري عريض في مصر والعالم العربي، لهذه الانطلاقة الكبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وحتمية إطلاق القمر المصري، بعد وجود ضرورة ملحة لتقوية التغطية والاستخدام بجميع المجالات، ونتيجة للأعداد المتزايدة من مشتركي الخدمات سواء الإنترنت كانت أو شبكات الاتصالات.















