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الكونتور لتصغير الأنف وملئ الخدود.. ما لا تعرفيه عن خافي عيوب الوجه وقواعد تطبيقه
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:17 م
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الكونتور لتصغير الأنف وملئ الخدود.. هذا ما لا تعرفيه عن خافي عيوب الوجه وقواعد تطبيقه
في الفترة الأخيرة حرصت النساء على تطبيق مكياج الكونتور الذي يعمل على إخفاء عيوب الوجه، حيث يعمل على تصغير الشفاه، وملئ الخدود للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على وجه ممتلى وأنف صغير، وفي المقالة التالية نسلط الضوء أكثر على الكونتور لكي تتعلمين كيف تطبقيه بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخدين الكثير من الوقت.
الكونتور، يعتبر من أفضل وأسهل وسائل المكياج تطبيقا، حيث تعتمده الفتيات اللاتي ترغبن في إبراز ملامح الوجه ففي حلة كانت خدودك نحيفة فيمكن وضعه لكي تبرزيها والكعس، وفي حالة كان أنفك كبير يسهل عليك تصغيره والعكس، وهناك قواعد تطبيقه التي يجب اتباعها لسهولة التطبيق:
قواعد تطبيق الكونتور
في البدية عزيزتي الفتاة قومي برسم الكونتور في الوجه فقط حددي شكل الوجه واعرفي ما هي المنطقة التي تودين ظهورها وما هي المنطقة التي ترغبين في إخفائها، فأعلمي أن لكل وجه قواعد خاصة به عند تطبيق الكونتور لتطلي بمظهر جيد في الحفلات والمناسبات.
استخدمي لونين عند تطبيق الكونتور الغامق والفاتح الغامق لإخفاء المناطق التي تحتاج لعدم ظهور والآخر لإبراز المناطق التي تجعل طلتك مميزة
طبقي الفاوندايشن والهايلايتر، ويكونا الثناني أفتح درجة من لون بشرتك وبعد ذلك قومي برسم الكونتور الفاتح وسط الجبين والأنف، وعند الذكن وفوق عظمتي الحنك ومثلك تحت العينين كما هو موجود في الصورة
الكونتور - كونتور فاتح
الكونتور الغامق، طبقيه في دائرة الجبين وطرف الأنف، وفي زاوية العين الداخلية، وقومي بتطبيقه على العنق، وتحت عظمتي الخدود، للحصول على وجه بملامح رقيقة
الكونتور - كونتور غامق
قومي بمزج الكونتور عن طريق استخدم اسفنجة وقومي بالترطيب بها على الكونتور، وبعدها ضعي البودرة التي تفضلينها، وفي اللينك التالي كل ما تريدين معرفته عن البودرة والأنواع وطريقة الاستخدام والأنسب لطبيعة بشرتك
حسب شكل وجهك.. اعرفي إزاي تطبقي الكونتور
اعرفي أولا وجهك طبيعته ايه.. هل هو مربع أم مستطيل، أم مستدير أم بيضاوي طويل أم قلب، وبعد التحديد عليك اتباع الخطوات التي نعرضها لكِ في السطور لتالية التي تناسبك، فسنعرض لكِ كل وجه على حد كيف يمكن تطبيق الكونتور به
الوجه المستطيل:
صاحبات الوجه المستطيل عليكم التخفيف من عرض الجبين والفكين وطول الوجه، وعليكم استخدام اللون الداكن في جانبي الوجه، وتحت الخدين من جانب الأذنين، وتحت اليون وبين الحواجب، كما موضح في الصورة.
الكونتور - الوجه المستطيل
الوجه الماسي:
يكون وجهك مثل جوليا روبرت، فوجهها ماسي، حيث يكون الجبين أصغر من الخدين والذقن بارز، وعند تطبيق الكونتور على وجهك الماسي، عليك استخدام اللون الداكن تحت الخدين من الأذن وصولا لمنتصف الوجه والقليل على الذقن للتقليل من طوله، مع وضع الكونتور الفاتح تحت العيون على شكل مثلث وفي وسط الجبين ووسط الذقن.
الكونتور
الوجه البيضاوي الطويل:
أول ما طرأ في بالك هو التقليل من طول الوجه، فعليك التخفيف من طول الوجه عن طريق وضع اللون الكونتور الغامق اعلى الجبين بالقرب من بداية الشعر، وعلى الذقن وفي منتصف الوجه حتى الأذن، أما الكونتور الفاتح فيمكن وضعه تحت العينين على شكل مثلث.
الكونتور
الوجه المستدير:
في البداية يجب أن تبرزي خدودك، لأن الوجه المستدير يكون الخدود فيه هادئة وعند وضع المكياج لم تكن موجودة وظاهرة بالشكل المطلوب فيجب إدخال الكونتور في مستحضرات التجميل الخاصة بك لإبراز منطقة الخدين، فقط طبقي اللون الغمق تحت عظمتي الخدود.
الكونتور
الوجه القلب:
ضعي الكونتور الغامق عند حدود شعرك نزولاإلى أسفل الأذنين، ويجب أن تقللي من عرض جبينك لتحديد ملامح.
الكونتور
خليكي خبيرة مكياج نفسك.. وفرقي بين الكونتور البودرة والكريمي
هناك نوعان من الكونتور وهما الكريمي والبودرة، والكونتور البودرة سهل الاستخدام، ولا يحتاج لخبرة كافية، فهو سهل جدا في الدمج بين أنواع المكياج الأخرى.
ولكن الكونتور الكريمي يحتاج لخبرة كافية ولا يسهل على الفتيات تطبيقه بسهولة، يجب أن تكونين خبيرة في تطبيقه.
الكونتور الكريمي من الأفضل وضعه في السهرات والحفلات، أما الكونتور البودرة فهو من السهل وضعه في العمل وفي الجامعة.
ويفضل وضع الكونتور الكريمي في السهرات والمناسبات، أما الكونتور البودر فيصلح للاستخدام اليومي.
الكونتور الكريمي يُناسب صاحبات البشرتين المختلطة والجافة أما البودرة فيُناسب البشرة الدهنية، ويمكن استخدام البيوتي بلندر في الكونتور الكريمي عند تطبيقه، ويمكن للبودرة أن تضعيه بالفرشاة العادية.
الكونتور البودرة يجب استخدامه بدون لمعة، وغامق عن البشرة بدرجات كافية.
الكونتور الكريمي، يعمل على اخفاء العيوب وتحديد الملامح ويفضل وضع بعده بودرة للتثبيت.
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