الكونتور لتصغير الأنف وملئ الخدود.. ما لا تعرفيه عن خافي عيوب الوجه وقواعد تطبيقه

الكونتور لتصغير الأنف وملئ الخدود.. هذا ما لا تعرفيه عن خافي عيوب الوجه وقواعد تطبيقه





في الفترة الأخيرة حرصت النساء على تطبيق مكياج الكونتور الذي يعمل على إخفاء عيوب الوجه، حيث يعمل على تصغير الشفاه، وملئ الخدود للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على وجه ممتلى وأنف صغير، وفي المقالة التالية نسلط الضوء أكثر على الكونتور لكي تتعلمين كيف تطبقيه بطريقة سريعة وسهلة ولا تأخدين الكثير من الوقت.





الكونتور، يعتبر من أفضل وأسهل وسائل المكياج تطبيقا، حيث تعتمده الفتيات اللاتي ترغبن في إبراز ملامح الوجه ففي حلة كانت خدودك نحيفة فيمكن وضعه لكي تبرزيها والكعس، وفي حالة كان أنفك كبير يسهل عليك تصغيره والعكس، وهناك قواعد تطبيقه التي يجب اتباعها لسهولة التطبيق:





قواعد تطبيق الكونتور

في البدية عزيزتي الفتاة قومي برسم الكونتور في الوجه فقط حددي شكل الوجه واعرفي ما هي المنطقة التي تودين ظهورها وما هي المنطقة التي ترغبين في إخفائها، فأعلمي أن لكل وجه قواعد خاصة به عند تطبيق الكونتور لتطلي بمظهر جيد في الحفلات والمناسبات.





استخدمي لونين عند تطبيق الكونتور الغامق والفاتح الغامق لإخفاء المناطق التي تحتاج لعدم ظهور والآخر لإبراز المناطق التي تجعل طلتك مميزة









طبقي الفاوندايشن والهايلايتر، ويكونا الثناني أفتح درجة من لون بشرتك وبعد ذلك قومي برسم الكونتور الفاتح وسط الجبين والأنف، وعند الذكن وفوق عظمتي الحنك ومثلك تحت العينين كما هو موجود في الصورة