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رمضان صبحي يتحدث عن تاُثير الجماهير في نجاح أولمبي الفراعنة.. ويكشف كواليس مكالمة صلاح

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي عن ثقته في زملائه والفريق ككل بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣عام أمام كوت ديفوار في المباراة التي ستقام غدًا على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد: ‫"سعداء بالتواجد في النهائي والتأهل للأولمبياد وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية، وأشكر الله على أننا كنا سببا في إسعاد الشعب المصري وسنحاول المواصلة بالتتويج باللقب غدًا‬"

وتابع "حققنا الهدف الأول بالوصول للأولمبياد والآن طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب غدا خاصة وأنه على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وواصل :"الجماهير حافز قوي لإعطاء كل مالدينا ووجودهم يصنع الفارق معانا بدرجة كبيرة ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم".

وعن تفضيل الجماهير للمنتخب الأوليمبي على متابعة مصر الأول وكينيا قال: "يبدو أنهم يشعرون بالمسئولية تجاه البطولة التي تقام على ملعبنا لذلك فضلوا التواجد في ستاد القاهرة أمام غانا بدلا من الذهاب إلى برج العرب ونشكرهم على حضورهم".

وأشار: "محمد صلاح اجرى إتصالا هاتفيا بي أمس للتهنئة على التأهل للأولمبياد، والوقت حاليا ليس مناسب للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو علينا أولا ان نعطي اللاعبين "الرجالة" الموجودة حاليا حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة وبعدها نتحدث عن من ينضم".

اتم: "اؤدي كل ما علي وفايلر مدرب الأهلي وشوقي غريب أضافوا لي الكثير وأتمنى أن أكمل الموسم بنفس الطريقة ومحاولة التطور أكثر".
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