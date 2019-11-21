اللواء أحمد العزازي أمينا لحزب الحرية المصري بالقاهرة





وأكد "حسب الله" خلال لقائه مع اللواء العزازي، الاهتمام الكبير من الأمانة العامة المركزية بالحزب بالعاصمة ومساندة الجهاز التنفيذي لمحافظة القاهرة في مواجهة المشكلات داخل محافظة بمختلف أحيائها واعطاء أولوية كبيرة في مواجهة مشكلات النظافة والإنارة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والتشجير.





ومن جانبه أعرب اللواء العزازي عن سعادته بالانضمام لحزب الحرية المصري مؤكدا أنه سيقعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف قيادات الحزب داخل القاهرة على مستوى جميع أمانات الحزب ومناطق وأحياء القاهرة مؤكدا أنه لديه خطة متكاملة لتحقيق أهداف وبرامج الحزب على مستوى محافظة القاهرة.





وقال " العزازي ": إننا سنقدم نموذجا يتماشى مع سياسات حزب الحرية المصري للتلاحم الجماهيري مع جماهير القاهرة والتواجد داخل الشارع السياسي وعقد العديد من ندوات التوعية لخلق حالة من التعاون الجاد مع جميع الأجهزة التنفيذية من خلال طرح مبادرات لمواجهة المعوقات وحل المشكلات التي تعترض مسيرة التنمية داخل العاصمة وسنركز على تطوير العمل الجماهيرى وإقامة العديد من المعارض للسلع الاساسية والمنتجات لبيعها بأسعار مخفضة للجماهير.

وصرح الدكتور صلاح حسب الله، بأن انضمام اللواء العزازي إضافة كبيرة للحزب لما يتمتع به من خبرات وتاريخ متميز في خدمة الوطن حيث كان من قيادات جهاز أمن الدولة المشهود له بالكفاءة.