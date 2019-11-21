"الإفتاء": يجوز قتل القطط في هذه الحالة (فيديو)

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه، هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى؟.





وعقب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إنه لو كانت القطط مؤذية يعتدى على الأموال والأشياء التي تمتلكها، ولا يمكن دفع أذاها إلا بالقتل يجوز قتلها قتل رحيم غير مؤلم ولا مُعذب.





وحول هل يجوز للطلاب الإفطار في رمضان أثناء الامتحانات؟، أكد "ممدوح"، أن مجرد الامتحان ليس من الأسباب المجيزة للإفطار، لكن المبيح للإفطار المرض الذي يكون أثر من آثار المذاكرة.



