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"الإفتاء": يجوز قتل القطط في هذه الحالة (فيديو)
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:52 م
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رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه، هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى؟.
وعقب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إنه لو كانت القطط مؤذية يعتدى على الأموال والأشياء التي تمتلكها، ولا يمكن دفع أذاها إلا بالقتل يجوز قتلها قتل رحيم غير مؤلم ولا مُعذب.
وحول هل يجوز للطلاب الإفطار في رمضان أثناء الامتحانات؟، أكد "ممدوح"، أن مجرد الامتحان ليس من الأسباب المجيزة للإفطار، لكن المبيح للإفطار المرض الذي يكون أثر من آثار المذاكرة.
وعن حكم قراءة القرآن بشعر مكشوف وملابس خفيفة، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا جائز أمام الزوج والأبناء والمحارم فقط.
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