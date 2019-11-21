Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أخوها كتم أنفاسها وأبوها ذبحها".. كواليس مقتل فتاة بعد هروبها من زوجها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:36 م
Advertisements
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ لقسم شرطة القطامية من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة بطريق العين السخنة القديم أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن محطة الجامع، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة لسيدة " مجهولة الهوية " في العقد الثاني من العمر مُسجاة علي ظهرها بجانب الطريق بمحل البلاغ في حالة تعفن ( ترتدي ملابسها كاملة ) وبها إصابات عبارة عن (جرحين قطعيين بالرقبة والذقن ومكممة بقطعة من القماش) وعثر بجوارها علي بعض الملابس الحريمي، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة أمكن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها تدعي "ر. م. ع" 18 سنة، ربة منزل ومقيمة مركز القرنة الأقصر، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد أهلية المجني عليها وهما كل من: "م. ع. ع"، 58 سنة، خفير ومقيم مركز القرنة الأقصر ( والد المجني عليها )، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10167 لسنة 2017م القرنة الأقصر " تبديد " والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 792019م، و"م. م. ع"، 28 سنة، خفير بذات الشركة ومقيم بذات العنوان ( نجل الأول وشقيق المجني عليها ) والسابق اتهامه في القضية رقم 1501 لسنة 2018 سوهاج مخدرات، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4819 لسنة 2017م القرنة الأقصر " تبديد " والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 452019.م، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، وأقر الأول بأنه نظرًا لقيام المجني عليها بالهروب من مسكن الزوجية منذ 5 شهور وقيام زوجها بتطليقها وعدم علمهما بمكان تواجدها وعندما علم بمكانها، فتوجه صحبة الثاني وقاما باصطحابها بسيارة أجرة " تاكسي " إلى مكان العثور عليها وقام الثاني بتكميم فمها بقطعة من القماش وقام الأول بالتعدي عليها بسلاح أبيض " سكين " محدثان إصابتها التي أودت بحياتها ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه بالقرب من مكان العثور على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هربت من زوجها مقتل فتاة حوادث الفجر اخبار الحوادث اب يذبح ابنته

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ أقل من ساعة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 23 ساعة

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

12:22 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status