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تويتر تبدأ رسميًا في اختبار ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب من منصتها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
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جدولة تغريدات تويتر
جدولة تغريدات تويتر
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أعلنت شركة Twitter أمس رسميًا عن تجربة ميزة جدولة التغريدات الجديدة من خلال نسخة الويب من منصتها، حيث كان في السابق يجب الاعتماد على منصة TweetDeck أو خدمة تابعة لجهة خارجية مثل Buffer، لاستخدام هذه الميزة.

نشر الحساب الرسمي لمنصة TweetDeck على موقع التدوين المصغر تويتر، مقطع فيديو يوضح طريقة جدولة التغريدات مباشرًا من خلال موقع المنصة على الويب.


إذا كنت جزءًا من التجربة، فستتمكن من جدولة تغريدة مباشرةً من نافذة التغريد، ولكن من غير الواضح عدد الأشخاص الذين يشكلون جزءًا من اختبار Twitter - ولا يمكنني الوصول إلى الاختبار حتى الآن، ولا توجد طريقة لمعرفة متى - أو إذا - ستكون متاحة لجميع المستخدمين. 

نأمل أن يقوم تطبيق Twitter بنشره على نطاق أوسع، وربما ستجلب الشركة جدولة التغريدات إلى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها في يوم من الأيام أيضًا.
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الكلمات المفتاحية

شركة تويتر جدولة التغريدات twitter TweetDeck Buffer

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