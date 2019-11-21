Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. كنيسة فاقوس للكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
تستقبل كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمنطقة فاقوس في الإسكندرية، غدًا الجمعة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

ومن المقرر أن يستقبل الرفات الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية ومدن القناة وشرق الدلتا للأقباط الكاثوليك.

كما يترأس نيافته القداس الإلهي غدًا، إحتفالًا بهذه المناسبة وسط حضور المئات من أقباط فاقوس.

كانت كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية، السبت، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في إستقبال الرفات المقدس القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا جورج راعي الكاتدرائية، بالإضافة شعب الكنيسة، والشمامسة والفرقة الكشفية.

يذكر أن الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع كان قد وصل إلى مصر قادمًا من دولة فرنسا، منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكنيست القديسة تريزا الطفل يسوع الاقباط الكاثوليك

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

طلبات فايلر أوامر في الأهلي.. الأحمر يرصد 2 مليون دولار لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 22 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ 40 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل ريال مدريد على إساءة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 9 ساعات

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر تستقبل الأنبا باخوم (صور)

حصاد زيارة ذخائر القديسة تريزا لبعض كنائس إيبارشية أسيوط

كنيسة السيدة العذراء تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بأسيوط

كنيسة العذراء بأسيوط للكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

كنائس المنيا تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع (صور)

كاثوليك الإسكندرية يستقبلون رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status