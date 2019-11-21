غدا.. كنيسة فاقوس للكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

تستقبل كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمنطقة فاقوس في الإسكندرية، غدًا الجمعة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.





ومن المقرر أن يستقبل الرفات الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية ومدن القناة وشرق الدلتا للأقباط الكاثوليك.





كما يترأس نيافته القداس الإلهي غدًا، إحتفالًا بهذه المناسبة وسط حضور المئات من أقباط فاقوس.





كانت كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية، السبت، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.





وكان في إستقبال الرفات المقدس القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي لشؤون الإيبار شية البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا جورج راعي الكاتدرائية، بالإضافة شعب الكنيسة، والشمامسة والفرقة الكشفية.



