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نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سعيدًا للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قبل مواجهة الجونة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن اللاعب كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، وخضع لتدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء، على أن يتواجد بشكل طبيعي في تدريبات الكرة غدا الجمعة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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